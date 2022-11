STORY: Bei einem schweren Erdbeben in Nepal sind am frühen Mittwochmorgen mindestens sechs Menschen getötet worden. Laut offiziellen Angaben handelt es sich um vier Kinder und zwei Erwachsene. Fünf weitere Menschen wurden schwer verletzt, als im westlichen Bezirk Doti mehrere Häuser einstürzten. Aufnahmen der nepalesischen Armee zeigten Lehm- und Ziegelhäuser, die durch das Beben in dem Himalaya-Staat zerstört wurden. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Laut Armee wurden mindestens zwei Menschen noch vermisst. Das seismologische Zentrum Nepals gab die Stärke des Bebens mit 6,6 an. Das Europäische Erdbebenzentrum EMSC nannte eine Stärke von 5,6. Das Epizentrum lag rund 160 Kilometer nordöstlich von Pilibhit, einer bevölkerungsreichen Stadt im benachbarten indischen Bundesstaat Uttar Pradesh. In der Hauptstadt Neu-Delhi schreckte das Beben zahlreiche Menschen aus dem Schlaf. Berichte über Schäden gab es auf indischer Seite aber zunächst nicht.

