STORY: New York/USA Diese Leckerei lockt Süßmäuler in Scharen Der "Suprême" ist ein rundes Croissant mit Cremefüllung Oben drauf: ein üppiger Guss Die 8,50-Dollar-Kalorienbombe macht auch in Sozialen Medien Furore Chef-Konditor, Lafayette Grand Café & Bakery, Scott Cioe: "Es muss zuerst ins Auge fallen. Das Aussehen ist sehr wichtig. Ich denke, das Wichtigste für mich als Koch ist es, dafür zu sorgen, dass das Geschmackeserlebnis nach dem ersten oder zweiten Bissen dem Aussehen entspricht, das einen angelockt hat." Kunden müssen Geduld mitbringen Die Bäckerei produziert nur 240 "Suprêmes" pro Tag Meist sind sie innerhalb einer Stunde ausverkauft

