Die ehemalige Polizistin Kimberly Potter aus Minnesota, die im April den Afroamerikaner Daunte Wright bei einer Verkehrskontrolle tötete, und seither behauptet, ihre Pistole mit ihrem Taser verwechselt zu haben, sagte am Freitag vor dem Gericht aus - und zwar ziemlich emotional. "Es war nicht einfach, wir haben versucht, ihn davon abzuhalten, wegzufahren. Ich weiß noch, dass ich schrie: "Taser, Taser, Taser", aber nichts passierte. Und dann sagte man zu mir, ich hätte geschossen." "Nachdem der Fahrer Ihnen sagte, dass sie ihn erschossen haben. Erinnern Sie sich daran, was sie sagten?" "Ich weiß nicht, was ich gesagt habe." Potter plädiert auf nicht schuldig. Ihre Anwälte begründen das mit der Verwechslung beider Waffen. Mord zweiten oder dritten Grades würde in Minnesota eine Haftstrafe von 10 bis 15 Jahren bedeuten. Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte Potter das Auto von Wright angehalten, weil sein Nummernschild abgelaufen war. Dann erfuhren sie, dass gegen Wright ein Haftbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes vorlag. Wright verweigerte aber seine Festnahme.

