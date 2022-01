Letzte Prüfung bevor es ans Bieten geht. Bei der jährlichen Neujahrsauktion auf Tokios größtem Fischmarkt wurde am Mittwochvormittag Thunfisch für Hunderttausende Euro versteigert. Die hohen Gebote, meist über dem Marktwert, gelten als glücksbringend für die Geschäfte im neuen Jahr. Allerdings gab es wegen der COVID-19-Vorsorgemaßnahmen das zweite Jahr in Folge weniger Teilnehmer. Auch wegen Covid nahm die Nachfrage nach Thunfisch in letzter Zeit ab. Das höchste Gebot erzielte dieser Blauflossen-Thunfisch und zwar umgerechnet fast 130.000 Euro. Hört sich nach viel an, dabei lag das Gebot rund 30.000 Euro unter dem Höchstgebot vom vergangenen Jahr und setzte damit den seit drei Jahren andauernden Trend der fallenden Preise fort. Der mehr als 200 Kilogramm schwere Thunfisch aus den Gewässern vor der nordjapanischen Präfektur Aomori wurde gleich nach dem Kauf in einem gehobenen Sushi-Restaurant serviert.

