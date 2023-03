STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Tokio, Japan Der Frühling erwacht Kirschblüten locken zum Fest Vergänglich und zart "Japan hat die World Baseball Classic gewonnen, also haben wir beschlossen, hierher zu kommen, um die Kirschblüte zu genießen. Weil sich die Covid-Lage in diesem Jahr verbessert hat und wir im Ueno-Park Versammlungen abhalten dürfen, sind wir hier, um etwas zu trinken und den Sieg zu feiern." "Ich habe das Gefühl, dass sich unser Alltag endlich wieder normalisiert, und ich fühle mich wirklich glücklich und bin sehr gut gelaunt." Dieses Jahr ist es besonders warm So früh hat es hier selten geblüht

