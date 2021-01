Ausschau halten nach Kundschaft am Freitagmittag in Tokio. Mittagessen ist auch im jüngst verhängten Corona-Notstand noch möglich. Ab 20 Uhr aber, müssen die Besitzer schließen, so auch der 29-jährige Yusuke Aoi. "Die Laufkundschaft und auch unsere Stammgäste haben ja keine andere Möglichkeit, sich zu versorgen, das geht nicht. So kann ich nicht ganz schließen. Kunden haben uns gebeten, weiterzumachen. Also servieren wir im Moment nur zur Mittagszeit. Wenn es ganz schlimm kommt und die Gäste mittags wegbleiben, müssen wir ganz dicht machen." Yusukus Izakaya, so nennt man hier diese Kneipen, macht einen Großteil des Umsatzes am Abend. Doch genau ab dann gilt die Sperrstunde, Alkohol ausschenken darf Yusuke nur zwischen 17 und 19 Uhr, so sieht es der Notstand vor. Ein enges Zeitfenster. Sein Gast Gent Kitazawa geht gern aus - ihm werde etwas fehlen, so der 31-Jährige. "Bars und Restaurants schließen ab 20 Uhr? Ich bin Single und das wird hart für mich, ich muss ja essen. Andererseits, wenn ich jemanden anstecken würde, täte mir das auch sehr Leid. Schwierige Sache also." Der Notstand, eine schwierige Sache. Er gilt für Tokio und drei benachbarte Provinzen und soll bis zum 7. Februar andauern. Ob Yusuku sein Restaurant so lange geöffnet halten kann, bleibt abzuwarten.

Mehr