Weit und breit keine Menschenseele. So sah die Stadt Nuku'Alofa auf Tonga am Donnerstag aus. Denn es herrscht ein harter Lockdown. Nach dem Vulkanausbruch und der Tsunami-Welle nun also die Coronapandemie. Rund 35.000 Einwohner leben hier und normalerweise würde man viel Verkehr sehen. Aber wegen mehrerer Corona-Fälle und einer strengen Null-Covid-Politik ähnelt Nuku'Alofa einer Geisterstadt. Zur aktuellen Situation der Leiter des Außenministeriums Fe'Ioakitau Tevi: "Tonga wurde von zwei Katastrophen heimgesucht, zum einen die Eruption und zum anderen die Covid-19-Fälle. Es gibt einen Lockdown und ich denke, das ist gut so. Nun müssen wir diejenigen aufspüren, die mit den ersten beiden Covid-Fällen in Kontakt waren." Durch die Hilfslieferungen war der Inselstaat in stärkerem Kontakt mit der Außenwelt. Und es war von Anfang an befürchtet worden, dass mit der Unterstützung auch die Corona-Pandemie ins Land käme. Viele Menschen versorgten sich vor dem Beginn des Lockdowns mit Nachschub wie Benzin oder Lebensmitteln. Durch den Lockdown will die Regierung nun den Inselstaat möglichst schnell wieder coronafrei bekommen.

