Wenn man seine Erfolge aufzählt, kommt man nicht zeitig zum Ende. Fußball-Weltmeister, viermaliger Champions-League-Sieger, dreimaliger deutscher Double-Sieger, Deutschlands Fußballer des Jahres 2018. Toni Kroos - eine große deutsche Fußballgeschichte, die noch nicht vorbei ist. Denn der deutsche Nationalspieler hat am Montag seinen Vertrag bei Real Madrid um weitere vier Jahre verlängert. Für einige überraschend. Medien hatten in den vergangenen Wochen über einen möglichen Wechsel zu Paris Saint-Germain berichtet. "Ja, natürlich, wenn man mit 29 einen Vierjahresvertrag unterschreibt, dann ist die Idee natürlich erst mal bis relativ zum Ende zu bleiben. Meine Idee von damals hat sich nicht verändert. Ich kann auch heute sagen, vom Gefühl her, dass ich mit 38 nicht mehr spielen werde. Klar, final entschieden wird es dann, wenn es soweit ist am Ende. Aber natürlich ist es meine Idee, dass es auch irgendwo mein letzter, zumindest langfristiger Vertrag ist. " Nach einer zur Abwechslung mal nicht so erfolgreichen Saison bei Real Madrid darf sich Kroos auf neue Aufgaben in der Hauptstadt freuen. Der spanische Rekordmeister gewann in dieser Saison keinen einzigen Titel. Das soll natürlich wieder anders werden. "Kein einziger Spieler hat in dieser Saison auf seinem Toplevel gespielt. Wenn das passiert, ist es schwierig zu gewinnen. Ich muss auch sagen, wir sind alle nur Menschen. Für mich kann sowas mal passieren, nachdem man drei Mal hintereinander die Champions League gewonnen hat. Was für mich nicht normal ist, dass man drei Mal hintereinander die Champions League gewonnen hat. Ich denke das war unmöglich, aber wir haben es geschafft." Der gebürtige Greifswalder steht jetzt bis Sommer 2023 bei den Blancos unter Vertrag. Kroos zielt somit auf acht Jahre bei Real Madrid ab. So lange war bislang nur ein Deutscher bei den Königlichen: Uli Stielike von 1977 bis 1985.