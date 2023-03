STORY: Ein halbtauchendes Drogen-U-Boot, aufgebracht von der kolumbianische Marine. Behörden veröffentlichten am Wochenende Videomaterial von der Entladung des selbstkonstruierten Wasserfahrzeuges. Nach Angaben der Marine befanden sich am Bord 2,6 Tonnen Kokain-Hydrochlorid. Neben einer gesundheitlich in Mitleidenschaft gezogenen, zweiköpfigen Crew stieß man im Laderaum auch auf zwei Leichen. Die näheren Umstände waren zunächst nicht klar. "Die Küstenwache fand zwei Personen in schlechtem Gesundheitszustand vor. Sie erhielten erste Hilfe. Der Zustand dieser Personen ist vermutlich auf das Einatmen giftiger Dämpfe zurückzuführen, die durch Probleme mit dem Treibstoff verursacht wurden. Außerdem wurden zwei Leichen gefunden, die mit der Ladung geborgen wurden." Nach Angaben der Marine war die Drogenlieferung auf dem Pazifik nach Mittelamerika unterwegs.

