Die Welt steht Kopf in Bocholt. In der Stadt im Nordrhein-Westfalen bot sich Anwohnern am frühen Mittwochmorgen ein Bild der Zerstörung. In der Nacht war ein Tornado durch die Straßen der Stadt an der Grenze zu den Niederlanden gefegt, deckte Dächer ab und hob ein Auto in die Luft. Dass es sich bei der Windhose um einen Tornado handelte, hat der Deutsche Wetterdienst Medienberichten zufolge bestätigt. Der Wirbelsturm habe Windgeschwindigkeiten zwischen 181 und 253 Stundenkilometer erreicht.