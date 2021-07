Auf den ersten Blick sah diese Wolke wie ein Tornado aus. Aber nach Angaben der britischen Meteorologen handelte es sich um eine sogenannte Trichterwolke. Amateuraufnahmen zeigen das Naturphänomen, das am Freitag in Darlington im Nordosten Englands zu beobachten war. Der Unterschied zwischen einem Tornado und einer Trichterwolke besteht darin, dass ein Tornado den Boden berührt. Nur so kann er dann dort auch seine zerstörerische Kraft entfalten. Durchschnittlich 30 Tornados werden jedes Jahr in Großbritannien gemeldet. Aber sie sind in der Regel nicht so stark wie Tornados in den USA und verursachen auch keine großen Schäden.

