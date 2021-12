Gegen Amazon sind nach dem Einsturz eines Lagers mit mehreren Toten Ermittlungen wegen Missachtung von Arbeitssicherheits-Vorschriften eingeleitet worden. Das Gebäude in Edwardsville im US-Bundesstaat Illinois war am Freitag kollabiert, nachdem Tornados über das Land hinweggefegt waren und eine Schneise der Verwüstung in mehreren Bundesstaaten hinterlassen hatten. Dutzende Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Durch den Einsturz des Amazon-Lagers wurden sechs Mitarbeiter getötet. Nach Angaben der Behörden wurden Windgeschwindigkeiten von circa 380 km/h gemessen. Die knapp zwölf Meter hohen und fast 30 Zentimeter dicken Mauern des Gebäudes hielten der enormen Kraft der Tornados nicht lange stand. Sie knickten ein und brachten schließlich das Dach zum Einsturz. Mitarbeiter berichteten, dass Amazon-Manager sie angewiesen hätten, sich in die Toiletten-Räume zu begeben, nachdem sie Notfallwarnungen auf ihre Handys bekommen hätten. Mindestens eine Person sei dann genau dort ums Leben gekommen. Amazon hat zugesagt, bei den Untersuchungen zu kooperieren und Ermittlungsbeamte sind bereits vor Ort, um die Ereignisse rund um das zerstörte Lager zu rekonstruieren.

