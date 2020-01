Neue Buschbrände im Südosten Australiens halten die Einsatzkräfte in Atem. Starke Winde und sengende Hitze schürten bereits unter Kontrolle gebrachte Feuer in den Snowy Mountains und im Bega Valley an der Südküste von New South Wales wieder an. Behörden forderten die Anwohner zum Verlassen ihrer Häuser auf. Die Brandgefahr erreiche gerade erst ihren Höhepunkt, warnte die Feuerwehr des Bundesstaates. Beim Kampf gegen die Flammen stürzte am Donnerstag in New South Wales ein Löschflugzeug ab. An Bord befanden sich drei Menschen. Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons: "Tragischerweise scheint es so, als ob es keine Überlebende gibt. Es gab einen heftigen Aufschlag auf dem Boden und ersten Berichten zufolge gab es im Zusammenhang damit einen großen Feuerball. Wir haben mehrere Feuerwehrleute vor Ort, die dort an der Eindämmung der Feuer arbeiten. Die Brände dort sind immer noch aktiv. Es wird noch einige Anstrengungen und Zeit brauchen, bis wir das Flugzeugwrack gefunden haben." Hunderte Feuerwehrleute und Freiwillige bekämpfen derzeit die Brände, die Streitkräfte unterstützten sie dabei. In der Region um Sydney wurden am Donnerstag Temperaturen um die 41 Grad erwartet. Sandstürme aus dem Landesinneren könnten die Küstenregionen innerhalb von Tagen erreichen, erklärte das Wetteramt. Obwohl es diese Woche geregnet hatte, brennen in New South Wales immer noch Dutzende Feuer.