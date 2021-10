Beim Absturz eines Privatflugzeugs in ein Gebäude am Stadtrand von Mailand sind am Sonntag nach Polizeiangaben alle acht Insassen ums Leben gekommen. Die Maschine war demnach am Mailänder Flughafen Linate gestartet und sollte nach Sardinien fliegen. Anwohner berichteten von einem lauten Knall, als das Flugzeug in das zweistöckige Gebäude krachte, das wegen Renovierungsarbeiten leer stand. "Es war 13 Uhr, als ich das Geräusch eines Flugzeugs über mir hörte, als ob das Flugzeug seinen Motor abschalten würde. Dann hörte ich eine sehr laute Explosion, die Fenster unseres Hauses begannen zu wackeln, also öffnete ich das Fenster und sah eine riesige Rauchwolke in den Himmel steigen." Auch mehrere an der Straße geparkte Fahrzeuge gingen laut Augenzeugen in Flammen auf. Der Absturz ereignete sich in der Nähe einer U-Bahn-Station. Berichte über Opfer am Boden lagen zunächst nicht vor.

