Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Montag zahlreiche Menschen getötet worden. Viele Weitere wurden teilweise schwer verletzt und befinden sich in einem kritischen Zustand. Das sagte der Direktor des städtischen Madina-Krankenhauses. Vor einem Hotel nahe des internationalen Flughafens kam es zu einer Explosion. Das Attentat ereignete sich nach Augenzeugenberichten am ersten Kontrollpunkt auf der Straße Richtung Flughafen. Die Islamisten-Miliz Al-Schabaab, die die von der UN gestützte Regierung stürzen will, bekannte sich zu dem Anschlag. In Somalia herrscht seit 1991 Bürgerkrieg. Al-Schabaab hat bereits häufig Anschläge in Mogadischu verübt.