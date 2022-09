STORY: Beim Einsturz einer Lagerhalle nahe der brasilianischen Stadt Sao Paulo sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Dienstag, während des Besuchs zweiter Kongresskandidaten. Sie hatten eine Containerfirma besichtigt, als ein Teil des Betongebäudes über ihnen und den Mitarbeitern des Unternehmens zusammenbrach. Der Politiker Jones Donizette teilte per Facebook mit, er und seine Kollegin Ely Santos seien gerettet worden. Insgesamt konnte die Feuerwehr nach eigenen Angaben 31 Menschen in Sicherheit bringen, 28 von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte fürchten aber, dass noch mehr Menschen unter den Trümmern eingeschlossen sein könnten.

