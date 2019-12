Bei einer Gasexplosion in der südpolnischen Kleinstadt Szczyrk sind am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein dreistöckiges Gebäude war infolge der Detonation komplett in sich zusammengebrochen. Bisher wurden die Leichen von mehreren Erwachsenen und Kindern in den Trümmern gefunden. Bis zu acht Personen könnten sich im Gebäude befunden haben, teilten Behörden mit. O-TON JACEK KLESZCZEWSKI, EINSATZLEITER FEUERWEHR "Das dreistöckige Gebäude ist vollständig zerstört. Ein Feuer ist ausgebrochen. Drei umliegende Gebäude sind beschädigt. Wir konzentrieren uns zunächst auf das Löschen des Feuers. Aber wir suchen natürlich auch weiter Überlebende." Der Ort liegt in einem Skigebiet. Ursache für die Explosion könnten Bauarbeiten nahe der Gasleitung gewesen sein. O-TON ZIEMOWIT PODOLSKI, DIREKTOR DES GASVERSORGERS "Indizien legen nahe, dass Bohrungen parallel zu unserer Leitung durchgeführt wurden. Es gibt immer noch Spuren dieser Arbeiten. Wir glauben, dass ein solcher Unfall nur durch einen Schaden an der Pipeline verursacht worden sein kann." Lokalen Medien zufolge waren in der Nacht bis zu 100 Feuerwehrleute und 50 Polizisten vor Ort.