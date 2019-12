Mehrere Menschen sind am Sonntag bei einem Brand in einer Fabrik in der Nähe der Hauptstadt Bangladeschs ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei gab es bereits zweite derartige Unfälle in weniger als einer Woche. Feuerwehrleute beklagen fehlende Sicherheitsvorkehrungen in vielen Gebäuden. Sazzad Hossain, der Leiter der örtlichen Feuerwehr. "Diese Art von Vorfällen wird immer wieder passieren, solange es keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen gibt. Die Fabrik befand sich komplett im Innenbereich und hatte keinerlei Schutzvorrichtungen." In dem dreistöckigen Gebäude in Gazipur wurden Lüftungen hergestellt. Erst vor vier Tage waren bei einem verheerenden Brand in einer Kunststofffabrik in der Nähe von Dhaka zahlreiche Menschen gestorben. Für die dort ausgeführten Arbeiten gab es keine offizielle Genehmigung. Solche Unfälle in oft illegalen Fabriken sind in Bangladesch weit verbreitet.