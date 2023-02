STORY: Bei einem israelischen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Sonntag Augenzeugen zufolge mehrere Menschen getötet worden. Staatliche syrische Medien berichteten unter Berufung auf Militärkreise, Israel habe kurz nach Mitternacht Luftangriffe auf mehrere Gebiete in Damaskus geflogen, bei denen auch 15 Menschen verletzt worden seien. Ein israelischer Militärsprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Nach Angaben der syrischen Armee wurden bei dem Angriff auch mehrere Wohnhäuser beschädigt. Es war zunächst unklar, ob der Angriff auf den Keller eines Gebäudes einer bestimmten Person galt. Nach Angaben westlicher Geheimdienste sei das Ziel ein Logistikzentrum gewesen, das von den Islamischen Revolutionsgarden des Iran betrieben werde. In den vergangenen Monaten hat Israel seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte verstärkt. Damit sollen Waffenlieferungen an Verbündete Irans in Syrien und im Libanon gestoppt werden.

