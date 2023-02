STORY: Die israelische Armee hat bei einer Razzia in einem Flüchtlingslager nahe der Stadt Jericho im Westjordanland nach eigenen Angaben mehrere bewaffnete Palästinenser getötet. Bei dem Einsatz sollten Mitglieder der radikalislamischen Palästinenser-Gruppe Hamas festgesetzt werden, teilte das israelische Militär am Montag mit. Nach Angaben des Gouverneurs von Jericho kamen fünf Menschen ums Leben. Acht Personen seien festgenommen worden. Erst am Samstag hatte es in dem Flüchtlingslager eine Razzia gegeben. Mehrere Palästinenser wurden dabei verletzt, es kam zu Ausschreitungen. Hamas-Kämpfern wird vorgeworfen, für den 28. Januar einen Anschlag geplant zu haben. Laut israelischem Militär betraten zwei Bewaffnete an diesem Tag ein Restaurant in der jüdischen Siedlung Vered Jericho. Weil eine der Waffen aber nicht funktionierte, seien sie geflohen, bevor sie den Angriff verüben konnten. Die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern hatten zuletzt wieder zugenommen. Unter anderem wurden Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert, Israel reagierte mit Luftangriffen auf das Küstengebiet.

