STORY: Bei einer erneuten Razzia israelischer Truppen im besetzten Westjordanland sind am Mittwoch nach Angaben von Palästinensern mehrere Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien zwei Kommandeure der Gruppe Islamischer Dschihad sowie mindestens drei Zivilisten, verlautete aus Palästinenser-Kreisen. Zu den Toten gehören demnach auch ein 72 Jahre alter Mann und ein 14-jähriger Junge. Laut Sanitätern vor Ort wurden 97 Palästinenser verletzt. Ohne Details zu nennen, bestätigte die israelische Armee einen Einsatz in Nablus. Die Stadt ist wie Dschenin Schwerpunkt israelischer Razzien, die nach tödlichen Angriffen von Palästinensern in israelischen Städten verstärkt worden waren. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind im Jahr 2023 mindestens 50 Palästinenser getötet worden. Dem israelischen Außenministerium zufolge starben hingegen bei Angriffen von Palästinensern zehn Israelis sowie ein Tourist.

