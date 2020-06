Im schottischen Glasgow sind bei einem Messerangriff am Freitag nach Angaben der BBC zwei Menschen erstochen worden. Ein Mann verletzte demnach zwei Menschen in einem Hotel in Glasgow tödlich, bevor er von Einsatzkräften erschossen wurde. Sechs Menschen seien in ein Krankenhaus zur Behandlung ihrer Wunden gebracht worden, darunter ein Polizeibeamter, teilte die Polizei mit. Die Polizei gab Entwarnung, nachdem sie zunächst die Bevölkerung aufgerufen hatte, die Gegend um den Tatort in der Glasgower Innenstadt zu meiden. Ein Hotelgast sagte der BBC, er habe in seinem Zimmer laute Schreie gehört. Er sei hinausgegangen, um nachzusehen, und als er die Fahrstuhltür geöffnet habe, sei alles voller Blut gewesen. Die Polizei rief dazu auf, nicht über die Ursache des Angriffs zu spekulieren und Gerüchte in sozialen Medien zu verbreiten. Der britische Premierminister Boris Johnson zeigte sich über seinen Twitter-Account tief bedrückt über den "fürchterlichen Zwischenfall in Glasgow". Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon dankte der Polizei und den Einsatzkräften: "Ich möchte der Polizei meinen Dank zum Ausdruck bringen, dafür, wie professionell sie mit der Situation umgegangen ist. Sie hat dafür gesorgt, dass ein sehr ernster Zwischenfall nicht noch schlimmer geworden ist. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die im Einsatz waren. Die Untersuchungen laufen. Und die Polizei hat noch einmal bestätigt, dass sie in diesem Fall derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgeht." Vergangene Woche waren in der südenglischen Stadt Reading drei Menschen bei einem Messerangriff getötet worden. Die Polizei behandelt diesen Fall als terroristischen Angriff.