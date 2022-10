STORY: Bei Protesten in Haiti ist am Montag mindestens eine Person ums Leben gekommen. Demonstranten trugen die Leiche einer Frau durch die Straßen der Hauptstadt Port-au-Prince. Nach ihren Angaben war sie von der Polizei erschossen worden. Zuvor waren Demonstranten in eine Hotel eingedrungen und hatten es geplündert. Demonstrationen und gewalttätige Proteste in Haiti haben in den letzten Wochen zugenommen. Die Bevölkerung fordert von der Regierung Maßnahmen gegen zunehmende Arbeitslosigkeit und stark steigende Lebenshaltungskosten. Viele fordern auch den Rücktritt von Premierminister Ariel Henry. Der Botschafter Haitis in den USA forderte unterdessen die Bildung einer Eingreiftruppe unter Führung amerikanischer und kanadischer Kräfte in sein Land zu entsenden. Sie sollte den Zugang zu einem Treibstoffterminal in Haiti wieder herstellen, dass von kriminellen Banden kontrolliert wird und so zur humanitären Krise in dem Karibikstaat beiträgt.

