STORY: Bei Schüssen in einem queeren Nachtclub in Colorado sind fünf Menschen getötet und 18 weitere verletzt worden. Das teilte die Polizei des US-Bundesstaates am Sonntag mit. Ein Tatverdächtiger wurde demnach ebenfalls verletzt, er befinde sich in Gewahrsam, so die Polizei. Die Hintergründe des Angriffs waren zunächst unklar. Der Club "Q" in der Stadt Colorado Springs beschreibt sich selbst als Ort für Schwule und Lesben, an dem Themennächte wie Karaoke-Partys oder Dragshows stattfinden. Auf ihrer Facebookseite zeigten sich die Betreiber erschüttert von der Tat. Gleichzeitig dankten sie der Polizei für ihren schnellen Einsatz, der diesen Hassangriff beendet habe.

Mehr