Albanien ist von dem stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert worden. Dabei seien mehrere Menschen ums Leben gekommen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Zahlreiche Gebäude seien eingestürzt. Die Erdstöße am frühen Morgen hatten nach Angaben der US-Bebenwarte eine Stärke von 6,4. Das Epizentrum lag demnach 30 Kilometer westlich der Hauptstadt Tirana in einer Tiefe von zehn Kilometern. Betroffen war vor allem Tirana und die nahegelegene Hafenstadt Durres. Es kam zu starken Nachbeben. Es war das zweite schwere Erdbeben in dem Mittelmeerland in zwei Monaten. Bei einem Beben der Stärke 5,6 wurden im September rund 500 Häuser zerstört.