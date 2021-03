Verwüstung in Somalia. In der Hauptstadt Mogadischu sind bei einem Selbstmordanschlag vor einem Restaurant mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens 30 weitere wurden verletzt. Staatliche Medien berichteten, der oder die Attentäter hätten sich am Freitag in einem Auto in die Luft gesprengt. In der Folge seien Schüsse gefallen. "Die Explosion ging von einem mit Sprengstoff beladenen Tuk-Tuk aus", so dieser Sprecher der somalischen Polizei. Zunächst gab es keine Hinweise auf die Urheber der Explosion. In Somalia kommt es immer wieder zu ähnlichen Anschlägen. Dahinter steckt in vielen Fällen die islamistische Gruppe Al-Shabaab. Ziel ist es, die Regierung Somalias zu destabilisieren.

Mehr