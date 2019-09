Beim Absturz einer Wartungsgondel sind in Eschwege, im Norden von Hessen drei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Dienstag am "Sender Hoher Meißner". Über die drei Masten an diesem Standort strahlt der Hessische Rundfunk sein Fernseh-und Radioprogramm aus. Zu dem Unfall soll es am höchsten Mast der Anlage gekommen sein. Jörg Künstler, Sprecher der Polizeidirektion Werra-Meißner: "Ja, es handelte sich um Wartungsarbeiten an einem Sendemast des Hessischen Rundfunks. Und zum Zwecke dieser Wartungsarbeiten sind die drei Arbeiter mit einer Art Gondel auf den Sendeturm hoch, man war also auf dem Weg zur Arbeit, der in ca. 200 Meter Höhe liegt. Auf dem Weg dahin, bei einer Höhe von ca. 50, maximal 60 Metern, kam es dann zu dem Unglück. Die Gondel stürzte ab. Und die drei Arbeiter in der Gondel sind dabei tödlich verletzt worden." Die Kripo und das Amt für Arbeitsschutz waren vor Ort und sicherten die Spuren: "Deren erste Ergebnisse in dieser Sache deuten darauf hin, dass es ein technischer Defekt im Bereich der Winde war, der dazu führte, dass das normalerweise straff gespannte Seil dann durchhing und das Gewicht der Gondel mit den Arbeitern dadurch zu Boden schlug." Laut Polizei hatten mehrere Menschen den Absturz der Gondel beobachtet. Sie wurden vor Ort von Notfallseelsorgern betreut.