Bei dem Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Libyens sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer deutlich größer ist. 25 Menschen werden noch vermisst. Nach Auskunft der libyschen Küstenwache war das Schlauchboot der Flüchtlinge am Sonntag vor der libyschen Küste in Seenot geraten und gesunken. Ein Fischer, der den Vorfall beobachtet hatte, konnte ein Teil von ihnen retten und an Bord nehmen. Er informierte auch die Küstenwache.Insgesamt wurden 73 Menschen wieder an Land gebracht, darunter 40 Männer, 25 Frauen und acht Kinder. Sie sollen aus dem Sudan, aus Kenia, der Elfenbeinküste und Nigeria stammen. An der Westküste von Libyen starten immer wieder Flüchtlingsboote in Richtung Europa. Menschenschmuggler nutzen dabei das Machtvakuum in dem Land aus und setzten die Flüchtlinge häufig in seeuntüchtige Boote, die zudem meist überfüllt sind. Immer wieder ertrinken Flüchtlinge im Mittelmeer. Viele Marineschiffe, die in den vergangenen Jahren vor der libyschen Küste patrouillierten, wurden inzwischen abgezogen