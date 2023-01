STORY: Einsatzkräfte am Mittwoch auf dem Bahnhof im schleswig-holsteinischen Brokstedt. Am Nachmittag war es in einer Regionalbahn von Kiel nach Hamburg zu einer tödlichen Attacke gekommen. Nach ersten Erkenntnissen griff ein Mann Fahrgäste mit einer Stichwaffe an. Die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack, äußerte sich vor Ort zur Sachlage und zum mutmaßlichen Täter. "Wir haben zwei Tote zu beklagen. Wir haben acht Verletzte, davon drei Schwerverletzte zu beklagen. Die sind im Krankenhaus in Neumünster. Einer der Verletzten ist auch der mutmaßliche Täter selbst. Der Täter ist ja festgenommen worden. Vielleicht muss man in diesem Zusammenhang noch erwähnen, dass die Passagiere sehr beherzt eingegriffen haben sollen und wohl auch irgendwie den Täter zumindest ein bisschen vielleicht davon abgehalten haben, noch Schlimmeres zu begehen. Das wissen wir aber auch noch nicht ganz genau." "Ja, zu dem Täter können wir sagen, dass er zwischen..., er ist ein Mann, zwischen 30 und 35 soll er ungefähr alt sein. Und es soll sich um einen staatenlosen Mann, um einen Palästinenser handeln." Das Motiv der Tat war zunächst unklar, die Ermittlungen von zuständiger Mordkommission und Staatsanwaltschaft liefen auf Hochtouren, hieß es.

