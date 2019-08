In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat ein Selbstmordattentäter bei einem Anschlag auf eine Hochzeitsfeier Dutzende Menschen mit in den Tod gerissen und Dutzende weitere verletzt. Das gab das Innenministerium bekannt. AGHA SHAH hat bei dem Fest als Kellner gearbeitet. "Ich war in der Küche und kam in den Saal, als ein sehr lautes Geräusch zu hören war. Meine Ohren waren fast taub. Es gab viele Verletzte. Alle rannten umher. Dann kamen Polizei- und Krankenwagen und versorgten die Verletzten. Bei dem Vorfall wurden mehrere unserer Kellner getötet und verletzt." "Wir waren zuhause, als wir den Knall hörten. Wir kamen zum Ort der Explosion. Viele Frauen und Kinder haben geschrien und geweint. Viele Verletzte wurden in die Krankenwagen gebracht. Es war wirklich eine schreckliche Situation." Die radikalislamischen Taliban wiesen jede Verantwortung für das Attentat am Samstagabend zurück. Die Taliban und die USA versuchen derzeit eine Vereinbarung über einen Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan auszuhandeln. Im Gegenzug wird von den Taliban eine Zusicherung verlangt, für Sicherheit zu sorgen und mit der Regierung in Kabul Friedensgespräche zu führen.