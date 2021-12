Es sind dramatische Amateuraufnahmen, die eine Ahnung vom Ausmaß der Katastrophe geben. In Bangladesch war am Freitag eine Fähre in Brand geraten. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Zwischenzeitlich berichteten die Behörden von 38, mindestens 50 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teils schwer verletzt, so dass die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Den Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Maschinenraum des Schiffes aus. Es war unterwegs auf dem Sugandha Fluss im Süden des Landes und war zuvor in der Hauptstadt Dhaka gestartet. Die Aufnahmen von Augenzeugen zeigen das Schiff auch nach der Löschung, ausgebrannt und am Ufer des Flusses vertäut.

