Wo nun eine Lücke klafft, standen zuvor zwei Häuser. In einem Vorort der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind am Freitag zwei Gebäude zusammengestürzt. Dabei starben nach Angaben der Behörden mindestens drei Menschen, mindestens zwei wurden demnach verletzt - weitere Personen galten zunächst als vermisst. Nachbarn gaben an, dass mindestens vier Familien in den illegal errichteten Häusern gelebt haben. Die Zahl der Toten könnte sich daher weiter erhöhen. "Man hatte mir gesagt, dass mein Onkel im Krankenhaus sei, aber er ist tot und die Kinder sind noch immer da drin." "Ich bin aufgewacht und hörte diesen Krach, dann ging ich ins Freie. Mein Sohn hat mir dann gesagt, dass die Häuser eingestürzt sind, also habe ich mir das auch angesehen." Warum die vierstöckigen Gebäude kollabiert sind, war am Samstag noch unklar. Nach Angaben der Behörden handelte es sich um Häuser, die ohne Baugenehmigungen errichtet wurden - keine unübliche Praxis in vielen brasilianischen Vororten. Der Einsturz ereignete sich wenige Tage nachdem heftige Niederschläge Rio heimgesucht hatten. Im gesamten Stadtgebiet hatte das Hochwasser Schaden angerichtet. Mindestens zehn Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Die Behörden hatten den Ausnahmezustand ausgerufen.