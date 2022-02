STORY: In Bolivien hat ein Erdrutsch mehrere Menschen getötet. Die Erdmassen hatten sich nach heftigen Regenfällen am Dienstag gelöst und eine Schule und weitere Gebäude in der Region Los Yungas verschüttet. Rettungskräfte suchten nach Überlebenden. In den letzten Tagen war es in mehreren Regionen Boliviens zu starken Regenfällen gekommen. Dabei waren im Süden des Landes zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die schweren Regenfälle sollen nach Angaben des nationalen Wetterdienstes in den nächsten Tagen andauern.

