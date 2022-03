STORY: Die Folgen einer Explosion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew am Montag. Vor dem Gebäude war ein Krater zu sehen, eine Straßenbahn und ein Taxi wurden zerstört, sowie nahestehende Gebäude. Die ukrainischen Behörden hatten am Montag von russischem Artilleriebeschuss berichtet, mindestens eine Person soll dabei getötet worden sein. Ein Berater des Innenministeriums sprach von zwei Toten und drei Verletzten, die in ein Krankenhaus gebracht worden seien. Auch der Man hier vor Ort berichtete von zwei Toten: "Ich habe das von einem Nachbargebäude aus von einem Balkon beobachtet. Ich hörte die Explosion und danach sah ich den Rauch. Ich bin dann hierher gelaufen. Eine Person war bereits tot. Es war ein alter Mann, um die siebzig. Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie, eine verletzte Frau zu retten, aber auch sie war tot." Nach Angaben der ukrainischen Behörden hat die russische Armee ihre Angriffe auf die Hauptstadt verstärkt. Demnach wurde auch das Antonow-Flugzeugwerk unter Beschuss genommen. In den Städten in der Nähe Kiews liefen Evakuierungen am Montag den fünften Tag in Folge. Menschen aus den Orten an der Front würden in Sicherheit gebracht, sagt der Gouverneur der Region Kiew. Unterdessen haben die Unterhändler Russlands und der Ukraine ihre Verhandlungen fortgesetzt, diesmal per Videoschalte.

Mehr