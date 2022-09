STORY: Bei einer Explosion in einer Ölraffinerie in Argentinien sind am Donnerstag mindestens drei Arbeiter getötet worden. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Plaza Huincul in der Provinz Neuquen im Westen des Landes. In der Region liegt eines der weltweit größten Ölschiefervorkommen. Nach Behördenangaben war am Morgen ein Feuer in einem Lagertank ausgebrochen. Wie es dazu kommen konnte, werde derzeit untersucht, teilten die Behörden mit. Die Feuerwehr sei mit schwerem Gerät und Schaum im Einsatz. Die Gewerkschaft der Erdöl- und Erdgasarbeiter forderte unterdessen bessere Sicherheitsvorkehrungen in den Raffinerien und hat ihre rund 25.000 Mitglieder zum Streik aufgerufen.

