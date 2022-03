STORY: Ein tödlicher Unfall im Urlaubsparadies. Bei einer durch ein Gasleck verursachten Explosion in einem Restaurant im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 18 seien dabei verletzt worden, teilten die örtlichen Behörden mit. Die beiden Opfer waren Angestellte des Restaurants in der beliebten Urlaubsregion Playa del Carmen, so der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates auf Twitter. Bereits im Jahr 2018 war eine vierköpfige Familie aus den USA nach einem Gasvorfall ums Leben gekommen. Damals hatte man die zwei Erwachsenen und zwei Kinder tot in ihrer Ferienwohnung in Akumal aufgefunden. Sie hatten austretendes Gas nicht bemerkt und waren erstickt. Im Jahr 2010 starben mehrere kanadische Touristen und zwei Arbeiter bei einer Gasexplosion, die das Restaurant eines Hotels ebenfalls in Playa del Carmen zerstörte.

