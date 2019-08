Für viele Angehörige in Bait Lahiya in Nordgaza gab es am Sonntag die traurige Gewissheit in einem Leichenschauhaus. Israels Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe bewaffneter Palästinenser an der Grenze zum Gazastreifen unter Beschuss genommen. Ein Hubschrauber und ein Panzer hätten das Feuer eröffnet, hieß es in einer Armeemitteilung. Palästinensische Ärzte sagten, mehrere Männer seien getötet und verletzt worden. Zu dem Vorfall kam es, nachdem drei Raketen aus dem Gazastreifen nach Israel abgefeuert worden waren, wie die israelischen Sicherheitskräfte bekanntgaben. Eine Rakete sei in einer Stadt nahe der Grenze eingeschlagen.