STORY: Bei einer Massenpanik während eines Rockkonzertes in Guatemala sind am Donnerstag mindestens neun Menschen getötet worden, darunter auch zwei Kinder. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben, teilten die Behörden in der Stadt Quetzaltenango mit. Sie würden in Krankenhäusern behandelt. Augenzeugen berichteten, das Veranstaltungsgelände habe nur über zwei Ausgänge verfügt. Dort sei es zu dem tödlichen Gedränge gekommen. Die Untersuchungen zu dem Unglück laufen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben lokaler Medien findet die Veranstaltung seit zehn Jahren jährlich zum zum Unabhängigkeitstag des mittelamerikanischen Landes statt.

