Nur mit Mühe kann mancher vor dem Hochwasser in Sicherheit gebracht werden. Heftige Regenfälle haben in Peru mehrere Gemeinden von der Außenwelt abgeschnitten. In der Region San Martin traten Flüsse über die Ufer, Straßen wurden unterspült. Vielerorts wurden Häuser mitgerissen oder beschädigt. Lokalen Medienberichten zufolge kamen durch die Regenfälle zwei Kinder in der Provinzhauptstadt Moyobamba ums Leben. Für die kommenden Tage sind weitere Regenfälle zu erwarten.