Die heftigen Regenfälle im Südosten Spaniens haben das Militär auf den Plan gerufen. Wie hier in Callosa de Segura rückten auch in San Pedro del Pinatar und anderswo Einheiten aus, um Einwohner aus ihren Häusern und Wohnungen zu befreien und um Keller leer zu pumpen. Lokale Medien berichteten am Freitag von zunächst fünf Todesfällen. So sei in der andalusischen Stadt Almeria ein Mann bei dem Versuch gestorben, einen gefluteten Tunnel mit dem Auto zu durchqueren. Auch in Granada und in der Region Castilla La Mancha seien Personen in ihren Autos ums Leben gekommen. Die ungewöhnlich starken Niederschläge in den Regionen um Valencia und Murcia hatten Bürgersteine unterspült, Straßen überschwemmt und Autos mitgerissen. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht.