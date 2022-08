STORY: Mehrere Tote nach einem russischen Raketen-Anschlag in der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw. Beim russischen Beschuss eines Wohnviertels sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet worden. Zudem gebe es viele Verletzte. Der Raketenbeschuss traf einen Wohnblock, in dem etwa fünfzig Bewohner lebten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bezeichnete den Beschuss als einen "hinterhältigen und zynischen Angriff", der nur die Machtlosigkeit Russlands zeige. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine. In den vergangenen Tagen hatten sich die Kämpfe im Osten des Landes weiter verschärft. Allerdings lassen sich die Angaben aus den Kriegsgebieten nicht unabhängig überprüfen. Die Invasion der Ukraine durch die russische Armee hat Ende Februar begonnen. Damit hält der Krieg seit über fünf Monaten an.

