STORY: Bei einem Brand in einem Nachtclub in Thailand sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei sprach am frühen Freitagmorgen von mindestens 13 Toten. Dutzende wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Alle Opfer seien bisher als thailändische Staatsangehörige identifiziert, so die Polizei. Das Feuer brach laut offiziellen Angaben gegen 01.00 Uhr früh Ortszeit in der Provinz Chonburi, 180 km südöstlich der Hauptstadt Bangkok aus. Die Ursache ist noch unbekannt. Eine Augenzeugin berichtete lokalen Medien, sie habe Flammen über der Bühne des Lokals gesehen. Premierminister Prayuth sagte den Familien der Opfer Hilfe zu. Zugleich forderte er Bars und Unterhaltungsbetriebe im ganzen Land auf, für angemessene Notausgänge und Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen. Der Brand weckt schreckliche Erinnerungen an einen Vorfall in einem Nachtclub in Bangkok vor 13 Jahren. Damals hatte Pyrotechnik bei einer Neujahrsparty einen Brand ausgelöst. 66 Menschen kamen ums Leben.

