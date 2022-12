STORY: Bei einem russischen Angriff auf das Zentrum der südukrainischen Stadt Cherson sind nach Angaben der Regierung in Kiew mindestens sieben Menschen getötet, fast 60 weitere verletzt worden, das teilte Kyrylo Tymoschenko, ein Berater des ukrainischen Präsidenten mit. Diese von der Regionalregierung herausgegebenen Bilder sollen Folgen des Angriffs zeigen. Wenig später verurteilt Präsident Wolodymyr Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram die Angriffe als "Terror". Es sei getötet worden aus "Gründen der Einschüchterung und des Vergnügens", schrieb Selenskyj. Bei den Zielen habe es sich keineswegs um militärisch Einrichtungen gehandelt. Am Samstagmorgen forderte ein anderer Berater des Präsidenten, die "Liquidierung" iranischer Waffenfabriken, die Drohnen und Raketen herstellten und an Russland lieferten. Die Lieferanten müssten festgenommen werden, schreibt Mychailo Podoljak auf Twitter. Nach Angaben der Ukraine hat der Iran bereits 1700 Drohnen vom Typ Schahed-136 an Russland geliefert. Diese würden seit September eingesetzt, um Ziele in der Ukraine zu treffen. Der Iran weist den Vorwurf zurück. Ob an dem jüngsten Angriff auf Cherson Drohnen iranischer Bauart beteiligt waren, blieb zunächst ungeklärt.

