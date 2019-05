An einer Universität in Charlotte, im US-Bundesstaat North Carolina hat ein Bewaffneter zwei Menschen durch Schüsse getötet und vier weitere verletzt. Der Notfalldienst der Universität twitterten am Dienstag: "Es gab Schüsse. Wegrennen, Verstecken, Kämpfen, bringen Sie sich sofort in Sicherheit." Studenten mit erhobenen Armen wurden vom Campus geführt. Der Verdächtige sei entwaffnet und festgenommen worden, teilten die Sicherheitsbehörden am Dienstag mit. Weder die Identität noch das Geschlecht des Verdächtigen wurde zunächst bekanntgegeben. Man gehe aber davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handle. Philip Dubois, Direktor der Universität UNC-Charlotte sagte sichtlich ergriffen: "Es wird in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich einiges ermittelt werden, wir können heute noch nicht viel sagen, nur so viel, dass es der schlimmste Tag in der Geschichte der UNC-Charlotte ist." Laut Angaben der Polizei seien drei der Verletzten in kritischem Zustand. Lokale Medien berichteten, es handle sich bei dem Schützen um einen Studenten.