Bei der Explosion einer Autobombe sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul nach Angaben der afghanischen Regierung mehr als ein Dutzend Menschen getötet und über 140 verletzt worden. Die Bombe war im morgendlichen Berufsverkehr vor einer Polizeiwache gezündet worden. Die meisten Opfer seien Zivilisten, darunter Frauen und Kinder. Der Anschlag sei von einem Selbstmordattentäter verübt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Ziel sei eine Rekrutierungsstelle gewesen. Zahlreiche Soldaten und Polizisten seien getötet oder verletzt worden. Dieser Mann war in der Nähe, als die Bombe in die Luft ging: "Ich saß in meinem Auto, als ich den fürchterlichen Lärm der Explosion hörte. Mein Fahrzeug hat gewackelt. Danach habe ich gesehen, dass alle Scheiben der Geschäfte kaputt waren." Die radikal-islamische Taliban-Miliz reklamierte die Tat für sich. Afghanische Sicherheitsbehörden hatten in der Nacht zu Mittwoch zwei Verstecke der radikal-islamischen IS-Miliz in Kabul gestürmt und dabei zwei IS-Anhänger getötet sowie große Mengen an Sprengstoff gefunden. Auch drei Sicherheitskräfte seien getötet worden. Die USA verhandeln derzeit mit den Taliban, um einen Abzug der US-Truppen zu ermöglichen. In Afghanistan sind noch etwa 20.000 ausländische Soldaten stationiert, die meisten davon US-Amerikaner.