STORY: In Malaysia sind am Freitag bei einem Erdrutsch mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen, die auf einem Campingplatz die Nacht verbracht hatten. Mehrere Verletzte mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Behörden werden noch mehr als 20 Menschen vermisst. Suchmannschaften waren vor Ort und suchten unter dicken Schlammmassen und umgestürzten Bäumen nach Überlebenden. Der Erdrutsch am Rande der Hauptstadt Kuala Lumpur soll sich gegen 3 Uhr morgens Ortszeit ereignet haben. Auf dem Campingplatz, der von der Schlammlawine überrollt wurde, sollen sich mehr als 90 Menschen befunden haben. Nach Angaben des örtlichen Polizeichefs befinden sich unter den Opfern keine Ausländer. Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim wollte nach lokalen Medienberichten noch am Freitag an den Unglücksort reisen.

