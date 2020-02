Bei einem Zugunglück in Australien sind am Donnerstag mehrere Menschen getötet worden. Elf Personen erlitten Verletzungen, teilte die Polizei im Bundesstaat Victoria mit. Insgesamt sollen 153 Passagiere an Bord gewesen sein. "Wir fuhren mit hoher Geschwindigkeit. Dann fing der Zug plötzlich an zu wanken, entgleiste und kam kreischend zum Stehen. Da brach dann Chaos aus. Die Leute waren verletzt und panisch, es war verrückt." "Es war ein Alptraum. Ich werde nie wieder mit der Bahn fahren." Der Zug war demnach aus Sydney kommend in der Nähe von Melbourne entgleist. Die Unglücksursache und der genaue Hergang des Unfalls waren zunächst unklar. Die Untersuchungen an der Unfallstelle dauern an.