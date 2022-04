STORY: Fünf Tote und mehr als zehn Verletzte – das ist Bilanz eines Zugunglücks im Süden Ungarn am Dienstagmorgen. Ein Kleintransporter war mit einem Zug zusammengestoßen. Dabei war ein Waggon entgleist, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der staatlichen ungarischen Eisenbahngesellschaft waren in dem Waggon 22 Reisende. Der Unfall ereignete sich an einem Bahnübergang in der Nähe der Grenze zu Serbien. Der Transporter sei in Ungarn zugelassen gewesen und habe einheimische Arbeiter transportiert, sagte ein Polizeisprecherin. Die Verletzten wurden teilweise per Hubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten den ganzen Dienstag an.

Mehr