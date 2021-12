Bilder der Verwüstung in Ravanusa im Süden der italienischen Insel Sizilien. Mehrere Häuser wurden am frühen Sonntagmorgen durch eine Gasexplosion zerstört. Und die Rettungskräfte suchen weiter nach Vermissten. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA wurden bereits mehrere Opfer geborgen, aber weitere Personen, die in dem vierstöckigen Gebäude gewesen sein sollen, gelten als vermisst. Nachdem die Erdgasleitung explodierte, war auch ein Feuer ausgebrochen. Mehrere weitere Gebäude wurden in der rund 11.000 Einwohner großen Stadt beschädigt.

