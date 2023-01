STORY: Bei einer Massenpanik vor einem Fußballspiel in Basra im Irak ist am Donnerstag mindestens eine Person getötet worden. Mehrere Menschen wurden verletzt, berichtete die staatliche irakische Nachrichtenagentur. Fans und Zuschauer wollten im internationalen Stadion der Stadt das Finale im Golfcup zwischen Irak und Oman verfolgen. Tausende versuchten ins Stadion zu gelangen und kletterten über Mauern und Absperrungen. Zuvor waren Fußballfans aus dem ganzen Irak in die Stadt im Süden des Landes gekommen. Dort hatte die Nationalmannschaft unerwartet das Finale des Golfpokals erreicht. Es war das erste Mal seit 40 Jahren, dass der Irak Gastgeber des Turniers war.

